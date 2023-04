Giornata del mare, martedì 11 aprile l'evento organizzato dall'associazione Circoli nautici

Celebrare il mare, la sua bellezza, le sue potenzialità, il rapporto con la popolazione campana. È l’obiettivo dell’associazione dei Circoli Nautici della Campania, associazione istituita con un’apposita legge regionale promossa dal consigliere Francesco Picarone, che in occasione della giornata nazionale del mare e della cultura marina, in programma martedì 11 aprile, ha deciso di promuovere una serie di iniziative che andranno ben oltre la data stabilita da un apposito decreto legislativo.

Innanzitutto, le ventuno realtà appartenenti all’associazione (Circolo Savoia, Club Nautico della Vela, Circolo Posillipo, Associazione medica sportiva Napoli, Circolo Nautico Torre del Greco, Lega Navale Italiana sezione Napoli, Circolo Canottieri Irno, Circolo Nautico Arcobaleno, Circolo Nautico Marina della Lobra, Yacht Club Capri, Circolo Nautico Marina di Alimuri, Lega Navale Italiana sezione di Ischia, Circolo Nautico Sapri, Club Velico Salernitano, Circolo Nautico Monte di Procida, Circolo Nautico Lazzarulo Acciaroli, Circolo Rari Nantes Napoli, Azimut Salerno, Circolo Ilva Bagnoli, Peepul sport onlus asd, Lega Navale Torre del Greco) stanno promuovendo incontri mirati presso la loro strutture, manifestazioni in particolare rivolte al mondo della scuola. L’obiettivo è di arrivare all’11 aprile, con gran parte del territorio che affaccia sul mare che avrà preso “contatto” con le realtà che si occupano di promuovere, tutelare e valorizzare l’oro blù.

«Si tratta di un momento importante per la nostra realtà – afferma il presidente dell’associazione Circoli Nautici della Campania Gianluigi Ascione – Rispetto allo scorso anno, poi, abbiamo inteso stabilire un calendario di eventi che avrà il mare quale punto di attenzione, che sia spalmato lungo tutto il 2023. Altri appuntamenti importanti sono infatti previsti nei prossimi mesi, per tenere sempre desta l’attenzione su una risorsa importante quale è in mare per tutta la nostra regione».