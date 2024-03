Napoli, la “Giornata del mare”: l'impegno della Marina in vista dell'11 aprile

Si avvicina l'annuale appuntamento con la “Giornata del mare e della cultura marina”, l’iniziativa promossa dall’associazione circoli nautici della Campania in sinergia con la Regione, in programma il prossimo 11 aprile. Fervono infatti i preparativi per l'edizione 2024, che riporta a Napoli l'evento legato alla ricorrenza istituita dal governo nel 2018. Quest’anno, infatti, l’iniziativa si terrà alla basa navale della Marina Militare, in via generale Acton. Ed è proprio qui che si concentreranno scolaresche e persone che vorranno assistere alle diverse iniziative, che si svolgeranno presso gli stand e sui battelli delle forze dell'ordine e delle altre istituzioni presenti.

A tale riguardo, importante è l'impegno della Marina Militare, come spiega il comandante del quartier generale di Napoli, Aniello Cuciniello: «La Marina Militare italiana – sottolinea Cuciniello – ha un forte impegno nella tutela dell'ambiente marino e nella promozione di un'educazione marinara basata sul rispetto e sulla valorizzazione del mare.

Questo impegno si riflette in varie iniziative, tra cui la messa a disposizione delle sue risorse 'più naturalmente marinare', come le barche a vela e le navi scuola, per sostenere le attività di promozione e diffusione di tali importanti tematiche da parte delle associazioni ambientaliste interessate».

«Le barche a vela e le navi scuola – prosegue il comandante del quartier generale della Marina di Napoli – rappresentano delle piattaforme ideali per sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali e sull'importanza di preservare e valorizzare il mare. Queste attività svolte dalla Marina Militare italiana non solo contribuiscono alla conservazione dell'ambiente marino, ma anche alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili nei confronti del mare e delle sue risorse».