Tedesco (Posillipo) oro e argento agli Assoluti “ragazze” a Riccione

Bella prova della squadra di nuoto del Circolo Nautico Posillipo ai campionati italiani assoluti di categoria di Riccione, con una vera e propria mattatrice, nella specialità delfino categoria ragazze: Antonia Tedesco ha conquistato l’oro nei 200 delfino, con il tempo di 2’20”, e l’argento nei 100, con il tempo di 1’04”, con buoni piazzamenti anche nei 400 e 800 stile libero (sesta) e nei 1500 stile libero (decima). Il ream rossoverde, allenato da Rosario e Alberto Castellano e da Francesco Pastore, ha conquistato la ventesima posizione su oltre 400 società partecipanti, superando anche le squadre più titolate.

«I buoni risultati arrivano grazie al lavoro e ai sacrifici di questi magnifici ragazzi – ha affermato con soddisfazione il coach Rosario Castellano – Queste prime gare, affrontate con la giusta determinazione dai miei atleti, sono il giusto viatico per i prossimi appuntamenti nazionali, il Trofeo Città di Napoli e il Trofeo SIS di Roma, e internazionali come il Campionato europeo in acque libere di Palma di Maiorca in Spagna dove spero di portare almeno 10 nuotatori».

Soddisfatta la consigliera al nuoto Antonella D’Avino: «Crediamo molto in questa squadra che ci darà certamente belle soddisfazioni come quelle che ci ha regalato Antonia Tedesco nel delfino. Siamo vicini a tutti i nostri atleti che sono molto giovani ma già hanno la giusta grinta e maturità per affermarsi in campo nazionale e internazionale. La strada è lunga ma siamo sicuri che ben presto arriveranno i risultati che tutti noi attendiamo».