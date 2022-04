Ottimo allestimento, buona cornice di pubblico. PalaVesuvio in festa per la vittoria dell’Italia under 18. Successo netto per gli azzurri di Michele Zanin, che battono in un’ora e 16 minuti la Croazia 3-0 (25-9; 25-14; 25-13). Spettacolo nella palestra C in via Argine. Serve battere la Francia domani (ore 19.30) per staccare il pass che dà accesso alla rassegna continentale in programma dal 9 al 17 luglio a Tbilisi, in Georgia.

Partono subito forte gli azzurri sul parquet. Non c’è storia nella prima frazione, dove la giovane Italia prende il largo e costruisce minuziosamente il meritato vantaggio. Più equilibrato, invece, l’avvio del secondo tempo (6-6 e poi 8-8). Si allarga gradualmente la forbice (17-10 e 20-13) ed anche il secondo periodo si tinge d’azzurro. Giacomo Russo, tesserato Volley Meta, fa ingresso in campo nel terzo ed ultimo set e viene accolto in maniera trionfale nell’impianto di Ponticelli, riqualificato in occasione delle Universiadi 2019. Non muta il copione e gli under 18 completano l’opera.Tommaso Barotto e Lorenzo Magliano regalano 4 ace a testa e si esaltano con diverse schiacciate vincenti.

«Non era scontato un esordio così», commenta soddisfatto il tecnico Zanin. Tutto è filato liscio, senza intoppi. «I ragazzi sono entrati subito in partita e l'abbiamo chiusa«. L’ambiente caloroso ha fatto la sua parte. «Mi aspettavo una risposta così dal pubblico di Napoli, che ci ha incitato dal primo all'ultimo minuto», osserva entusiasta Zanin. Testa ora all’imminente impegno. «Siamo già concentrati sulla gara di domani con la Francia. Sono convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta per centrare la qualificazione senza calcoli», auspica fiducioso il coach azzurro. Sale la febbre del sabato sera.