Dopo aver conquistato l'accesso alla prima finale di carriera, Jasmine Paolini fa ancora di meglio, battendo la tennista stars and stripes numero 38 del mondo Alison Riske nell'ultimo atto del Wta 250 di Portorose. In una gara poi nemmeno tanto sudata, dato che l'azzurra di Castelnuovo di Garfagnana, 25 anni, ci mette meno di due ore e ha bisogno di due soli set per imporsi sull'avversaria.

🏆 Inarrestabile Jasmine!! 🎉 Portorose si tinge di azzurro! 🇮🇹



Finisce 7-6 6-2 la finale del 250 sul cemento sloveno: è il primo titolo in carriera per la Paolini. #tennis | #stayFIT pic.twitter.com/LVNd1aQdi9 — Federtennis (@federtennis) September 19, 2021

L'italiana, che fino a ieri era numero 87 nel ranking mondiale, fatica solo nel primo set, quando deve strascinarsi addirittura fino al tie-break per strappare la prima ripresa, dopo aver perso peraltro due turni di servizio e essersi trovata anche sotto 5-2. Dopo il primo set però la tensione si scioglie, e l'italiana inizia a giocare sul velluto, incassando il 6-2 che le regala la prima gioia nel circuito Wta della carriera. 1000 altri di questi giorni, Jasmine.