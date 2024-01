Australian Open, Paolini eliminata agli ottavi da Kalinskaya. Ma sarà numero 24 Wta. Alcaraz-Zverev ai quarti

Si ferma il sogno di Jasmine Paolini agli Australian Open: l'azzurra è stata sconfitta con un netto 6-4 6-2 dalla russa Anna Kalinskaya, che vola per la prima volta in carriera ai quarti in uno Slam. Paolini torna in Italia almeno conquistando il numero 24 Wta, suo miglior ranking.

Zverev ai quarti, battuto Norrie

Alexander Zverev, n.6 del mondo, ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open battendo il britannico Cameron Norrie in cinque set 7-5, 3-6, 6-3, 4- 6, 7-6(10 /3) dopo più di quattro ore di lotta. Il tedesco arriva ai quarti del torneo australiano per la terza volta in carriera dopo il 2020 e il 2021. In totale, giocherà il suo undicesimo quarto in un Major. Per raggiungere la semifinale Zverev affronterà Carlos Alcaraz, che ha battuto in tre set Kecmanovic. Con 15 ace e una buona prima palla (76%), Zverev ha mostrato a lungo la sua superiorità, ma Norrie è riuscito a trovare soluzioni per restare in contatto fino alla fine. A fare la differenza è stato un super tie-break a senso unico alla fine del quinto set: il finalista degli US Open 2020 ha preso il largo velocemente e ha concluso al suo primo match point.