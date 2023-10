Pasciari vicepresidente Paravolley Europe: plebiscito al voto per il dirigente napoletano

Il presidente della Fipav Campania, Guido Pasciari, è stato eletto, nel corso dell’assemblea generale del ParaVolley Europe tenutasi presso la Sala Azzurra del Palaexpomar vice presidente della confederazione europea della disciplina paralimpica per il quadriennio 2023-2026 con un plebiscito fatto di diciannove voti a favore e nessuno contrario.

Per il dirigente di Nola, già marketing Director del Pve e referente per la Fipav del Settore Sitting Volley, un grandissimo riconoscimento al lavoro svolto già da molti anni per la promozione e diffusione della disciplina paralimpica in Italia.

I lavori assembleari si sono aperti con l’intervento del presidente del Pve Branko Mihorko, a seguire c’è stato l’intervento del General Manger Nello Calleja che ha dato il via alle procedure di voto che hanno eletto oltre a Pasciari come vice presidente anche Onur Hosnut (Turchia) come marketing director e Zdravko Hranic (Croazia) nuovo Sport Director del Pve.

Nel corso dell’Assemblea sono stati anche presentati i prossimi European Sitting Volleyball Championship 2025 Division B Women e Division C Men che si terranno nelle città di Stavanger e Olso in Norvegia.

«Voglio ringraziare tutti per il sostegno mostratomi e salutare il mio predecessore Paul Hamsen che ha svolto all’interno del ParaVolley Europe un lavoro eccellente - le parole di Pasciari - Ci tengo poi a ringraziare anche il Comitato Italiano Paralimpico e la Federazione Italiana Pallavolo. Metterò al servizio del presidente Branko e del Pve la mia esperienza maturata in Italia dove abbiamo raggiunto dei traguardi importati. Lavorerò insieme a tutto il ParaVolley Europe per far entrare anche altri Paesi europei all’interno della confederazione così da dare a tante atlete e atleti disabili la possibilità di praticare questa fantastica disciplina».