Quantware Napoli, via alla serie A. domenica debutto con Marcianise

La Quantware Team Volley Napoli ha scelto l'hotel Royal di Napoli, per presentare alla città la squadra che, dopo aver portato la serie A in città dopo 22 anni, lo scorso anno ha difeso brillantamente la categoria superando Roma ai playout. Progetti , campagna abbonamenti, iniziative in materia di comunicazione digitale, merchandising on line già attivo e l’inserimento di un punto ristoro all’interno dell’impianto durante le partite tra i punti forti della stagione che comincerà al PalaSiani domenica 15 ottobre contro Marcianise.

Una serata di gala come voluta dal dg Matano e dai dirigenti Caputo e Aruta, con la presenza di Immacolata Davide, dirigente scolastica dell’ITC Siani, del consigliere delegato della Fipav Felice Vecchione, degli ad dei principali Sponsor, Alessandro Bruno per QuantWare e Felice Granisso per Teatek, Gianluigi Scognamiglio per il centro diagnostico Ninni Scognamiglio e Ettore Morra per Sofarma.

Tanti i progetti comuni sul campo, dal contest tik tok con l’istituto Siani all’esigenza di far crescere la base di praticanti in Campania, in ultimo anche quello di spingere Napoli fino alla massima serie, ma tutti d’accordo circa la necessità di strutture ed impianti idonei alla pratica dello sport tanto di base quanto per l’alto livello. Numerose le iniziative anche a sostegno dell’ambiente e della pratica sportiva, con l’associazione N’Sea Yet, con la presenza di Dario Catania e Francesca Moleti, da sempre vicini alla Team Volley Napoli. Al ds Comite ed al coach Sergio Calabrese, pungolato dal pubblico a portare la squadra finanche ai play off, il compito di presentare la squadra, presente Massimiliano Menditti per la partnership tra le società Team volley Napoli e volley World.

Partnership che diventa sempre più stretta con la ristrutturazione del settore giovanile maschile e il rafforzamento del settore femminile, che quest’anno punta alla promozione dalla serie C alla serie B. In squadra entrano anche nuovi dirigenti della società: Pierpaolo Aulicino, Francesco Nocerino, Bruno Davascio, Enrico Meer. Premiati il Royal group nella persona di Giovanni Scotti, Carlo Criscuolo di Sacs, Mario Canzanella per gli anni trascorsi con la compagine Napoletana e Francesco Ardito MVP della scorsa stagione.

Ad indossare la nuova maglia, sia in versione blu che bianca, un Roster collaudato: Tecnico Sergio Calabrese, Vice Francesco Pagliuca, scoutman Antonio Camminatella, assistente Paolo Piscopo

Palleggiatori: Michele Leone, Adam Quarantelli

Opposti: Marco Cefariello, Vincenzo Calabrese

Centrali: Peppe Saccone, Giuseppe Martino, Rocco Malanga, Matteo Piccolo

Liberi ; Francesco Ardito, Simone Monda

Schiacciatori: Petr Sulista, Vincenzo Montò, Simone Starace

Fisioterapista Dario di Domenico; medico sociale Felice Bicchetti