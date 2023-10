Lindstrom, rimpianti Liverpool: «Con Klopp avrebbe già giocato di più»

25 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, ma fin qui il segno non l'ha ancora lasciato Jesper Lindstrom, il danese del Napoli che era arrivato quasi sul gong del mercato estivo per rimpiazzare la partenza di Hirving Lozano verso l'Olanda.

Tra i club che avrebbero voluto il calciatore ex Eintracht Francoforte anche il Liverpool: «Ma sarebbe stato complicato per me, avrei trovato poco spazio. Meglio scegliere Napoli per la mia carriera» aveva dichiarato il calciatore subito dopo l'arrivo in azzurro. Una dichiarazione che ad oggi sa di beffa.

Sì, perché fin qui per Lindstrom a Napoli ci sono stati solo 100 minuti in Serie A. Poco per chi arrivava con una valutazione importante. «Qui giochiamo in maniera diversa, ha bisogno di tempo» ha ripetuto Rudi Garcia in conferenza, ma nel frattempo in Inghilterra riportano i primi rimorsi del calciatore. «Sa che con Klopp avrebbe giocato di più, forse sta già rimpiangendo la sua scelta» si legge sulle colonne di Daily Express.