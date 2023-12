Juventus-Napoli, l'Analisi ignorante: da «A new 3ra» a «'A vec nera» è un attimo

Nuova sfida hard-core per il Napoli che, giusto per ritrovare un filino di serenità, affronta la Juve sotto la direzione di Orsato.

Una scelta sensata, quella di affidare questo match ad Orsato. Un po' come mettere l'Avis in mano a Dracula, il Bilancio a Tanzi, un brefotrofio alla Franzoni.

Una rapida occhiata al campo e subito mi rendo conto che, per la seconda giornata di fila, il Napoli verrà sconfitto da un avversario in maglia arancione

Primo minuto: attacca il Napoli, la Juve con 11 giocatori dietro!

Allegri Mister del mese 🤣🤣🤣

La tattica di Acciughina di quest’anno è: lasciamo agli avversari il gioco con tanti passaggi, tanto prima o dopo si stancheranno.

Chiesa è euforico, ma mai quanto Pardo in telecronaca.

Mister 80 milioni

Vlahovic, viceversa, da quando l' ho preso al Fantacalcio, si è trasformato in ciabattino ed occasione sfumata

Ma ahimè, quest' anno al Fanta ho preso anche Kvara che, servito da Osi, si ritrova tutto solo davanti al Codice Fiscale senza un gobbo nel raggio di 20 metri ma KVARAAARGH!

Incredibilmente manda alto

Da sottolineare comunque il grandissimo schema difensivo di Allegri che ha indotto Kvara all’errore. Gli invidiosi diranno CHEDIOECULO

Intanto segnaliamo a (la mamma di) Dazn, Pardo che canta durante la telecronaca.

Che brutta fine che ha fatto il calcio in Italia.

ASCOLI è l' anagramma del mio nome. Quanto stanno arroccati i bianconeri.

Ma su Flipper in area il pallone carambola su J DI LO ma

COSA HA PRESO COSO 😱

Poi fischiato fuorigioco ma seconda grande occasione non sfruttata, tutto si sta apparecchiando per un goal a caso di Gatti o Bremer al minuto 88 su calcio d'angolo.

Mentre per dare il giallo a Cambiaso si sta aspettando il rinvio a giudizio, il premio Fair play Gatti provoca, ma Orsato ammonisce Kvara.

E noi cogliamo l' occasione per sottolineare che Gatti sta al premio Fair Play quanto Putin al Nobel per la pace.

Si va al riposo sullo 0-0



Sintesi di questo primo tempo: indipendentemente da come finirà, questa Juve fa vomitare!

Ripresa.

Subito palo Juve (anche qui fuorigioco) ma nemmeno il tempo di esultare per lo scampato pericolo, che Cambiaso crossa in area, ennesima non marcatura di Rrahmani. Gatti. Gol. 1-0. MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

Gatti si conferma dunque il giocatore più pericoloso della Juve. Anche secondo la Questura.

Sulle ali dell' entusiasmo la Juve spinge ancora. Tutto lo stadio protesta per un fallo di mano che si sono sognati in 40.000

Poi, Codice Fiscale rischia il PATATRAC. CAPEFRITTATA rapace mette dentro ma è tutto inutile perché è fuorigioco (giusto) ma CHIFFIIIIIII avrebbe di certo lasciato correre

Anche fortunati sugli errori. Quando è l'anno tuo...

A noi viceversa quest' anno non va bene nulla, neanche per sbaglio.

Mezza volta che Kvara riesce a fare un cross: tiro a giro, palla che prende in pieno Anguissa.

Continuiamo a tenere palla ma, a parte una conclusione del Capitano, non produciamo granché, anche perché la Juve è una “Squadra molto attenta” che nel gergo vuol dire banda di Catenacciari.

Finisce 1-0. Juve che in due turni si porta a casa sei punti pesantissimi, grazie a due gollonzi di Gatti. Poi, ad ogni partita, un ragazzino cancella l'iscrizione alla Scuola Calcio e corre a drogarsi, ma sono quisquilie.

Si sublima così il sogno infantile di Giuntoli, che da bambino si faceva due ore di pullman per andarsi a vedere la Juve e adesso per 90 minuti può vedersi il pullman che piazza Allegri davanti alla porta.

Vado ad accompagnare LaRussa a teatro visto che ogni volta è un intossico, ciao