Il calo nel finale di Champions non fa cambiare strada a Garcia: contro l'Empoli ci sarà spazio solo per i soliti undici... con unica variante, forse, il ritorno di Mathias Olivera al posto di Mario Rui.

L'ultima gara prima della sosta non è il momento per fare cambi drastici. Certo, da più parti è sollecitato ad aggrapparsi al turnover, ma Garcia non cambia. Non ora, non con l'Empoli. Ma il tempo per Simeone ed Elmas arriverà presto. Magari con un minutaggio più alto proprio contro i toscani, avversari domenica a pranzo. Per il resto, spazio ai soliti noti. Anche quelli un po' più utilizzati come Zielinski e Kvara.

A Castel Volturno è una giornata di intensa esercitazione anche tattica, proprio perché il tecnico francese non vuole sottovalutare l'impegno con l'Empoli.