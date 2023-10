Napoli, Gabriel Jesus dopo Osimhen?

Ci sarebbe anche il nome di Gabriel Jesus sulla lista di mercato del Napoli per il dopo Victor Osimhen. Con le ultime vicende legate all'attaccante azzurro, appare sempre più probabile la sua partenza quantomeno al termine della stagione ora in corso, proprio per questo il club si starebbe già guardando intorno per trovare la pedina migliore in vista della prossima annata.

Secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, un pensierino ci sarà anche per la punta brasiliana dell'Arsenal, pronta a lasciare il campionato inglese per una nuova avventura magari in un nuovo campionato europeo. Il nome preferito resta in ogni caso quello di Jonathan David del Lille, mentre sulla lista potrebbe esserci anche l'opzione Alvaro Morata, non così certo di restare all'Atletico Madrid al termine di questa stagione.