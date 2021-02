Djokovic, nel mirino il record di Federer: è da 309 settimane il numero 1 al mondo

Ancora due settimane e Novak Djokovic infrangerà il record di Federer. Di cosa si parla? Delle settimane trascorse da numero 1 al mondo al vertice della classifica Atp: il serbo, fresco vincitore dell'Australian Open di Melbourne, ha appena cominciato la settimana numero 309. Lo svizzero ne ha raggiunte 310: l'8 marzo Djokovic potrebbe entrare nella storia del tennis.

Djokovic re d'Australia per la nona volta: Medvedev travolto in tre set

I russi Daniil Medvedev (3°) e Aslan Karatsev (42°) hanno approfittato dei buoni risultati ottenuti al primo Slam stagionale per scalare la classifica ATP pubblicata oggi. Finalista a Melbourne, Medvedev è entrato per la prima volta nella top 3 in carriera ai danni dell'austriaco Dominic Thiem (4°). Berrettini si conferma al decimo posto ed è il migliore degli italiani, seguito da Fabio Fognini che ha perso una posizione ed ora è 18°.

Classifica Wta: Osaka vicina a Barty

Naomi Osaka, vincitrice degli Open d'Australia, è la nuova n.2, dietro l'australiana Ashleigh Barty, nella classifica WTA pubblicata oggi. Lontanissima la prima italiana, Camila Giorgi, in 80° posizione. Martina Trevisan è 90.

Osaka regina di Melbourne: la Brady si arrende in due set

Due anni dopo aver occupato il primo posto nel ranking mondiale, la tennista giapponese è solo a poco più di 1.000 punti dal trono. Terza la rumena Simona Halep, che perde una posizione. Un'altra ex numero 1 mondiale, l'americana Serena Williams, battuta da Osaka in semifinale a Melbourne, guadagna quattro posizioni (7/a), un balzo che la riporta nella top-ten. Jennifer Brady, sfortunata finalista a Melbourne, progredisce 11 posti e diventa 13/a.

Ultimo aggiornamento: 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA