Finalmente è ripartito il campionato under 20. Rari Nantes Salerno subito protagonista. E domenica 25 aprile riprende anche l’under 18. Attesa finita per i pallanuotisti giallorossi e campani, che ritornano in piscina dopo aver tribolato non poco per lo stop forzato causa pandemia. Nel pieno rispetto delle norme imposte dalla Fin per contrastare la diffusione del Covid-19, anche i giovani atleti potranno, dopo un anno, misurarsi con i rispettivi coetanei.

La decisione è stata fortemente caldeggiata dai vertici del comitato regionale della Federnuoto, presieduta da Paolo Trapanese, e avallata da Enrico Gallozzi, vice presidente Fin Campania. «Si tratta di un piccolo segnale di speranza, affinché il movimento pallanuotista rimanga vivo in una stagione davvero particolare». La Scandone e la Vitale hanno riaperto i battenti non solo per la serie A1 e A2. «Finalmente siamo partiti anche con le squadre giovanili. Il comitato regionale campano ha predisposto un protocollo che prevede dei concentramenti con più partite da svolgere nello stesso giorno e tamponi da effettuare per tutti i partecipanti. Fondamentale ripartire nella massima sicurezza».

Impegnate nel girone A Rari Nates Salerno, Volturno, Canottieri Napoli e la neonata Expert Napoli Lions. Sfida tra giallorossi e derby campano vinto dai ragazzi di Andrea Scotti Galletta sui cugini del Molosiglio (14-4). Secondo largo successo pomeridiano della Rari ai danni dei Leoni clorati (17-0), allenati da Dario Gulemì. Inizio promettente che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo. Seconda giornata da disputare il 2 maggio a Santa Maria Capua Vetere.

Ai nastri di partenza le formazioni under 18, pronte a debuttare in acqua domenica 25 aprile. A Fuorigrotta si daranno battaglia Posillipo, Canottieri Napoli, Acquachiara, Rari Nantes Salerno e Rari Nantes Arechi.