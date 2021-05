Real San Giuseppe, altro rinnovo: Montefalcone ancora in gialloblu

Una stagione da protagonista, complice anche l'infortunio al collega Francesco Molitierno. Una stagione impreziosita dalla convocazione in Nazionale, a certificare il gran lavoro fatto tra le fila del Real San Giuseppe. E il giusto epilogo non poteva che essere il rinnovo di Germano Montefalcone con il club gialloblu.

L'estremo difensore, alla sua terza esperienza coi vesuviani, non ha esitato a definire il Real la sua «seconda casa. Sono felice di indossare per la terza volta questi colori e speriamo di rivivere momenti straordinari come la conquista della Coppa Italia di B».

Bilancio più che positivo per Montefalcone, nonostante la salvezza conquistata solo all'ultima giornata. «Non mi aspettavo di giocare così tante partite, ma mi sono fatto trovare pronto. Dal prossimo anno mi aspetto di dare il mio contributo al Real, di chiudere la stagione meglio di quella appena conclusa. Eravamo partiti con altri obiettivi e vogliamo tagliare qualche traguardo, come Final Eight e play-off scudetto».