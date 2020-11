Cambiamento di programma. A data da destinarsi Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno – Iren Genova Quinto. La gara in programma per domani alla piscina Simone Vitale è stata rinviata. L’esito del tampone ha evidenziato la positività al Covid-19 del tecnico giallorosso Matteo Citro (nella foto di Manuel Schembri). Salta dunque la prima giornata di campionato per capitan Andrea Scotti Galletta e compagni. I pallanuotisti saranno sottoposti ad un nuovo round di tamponi lunedì 23 novembre in mattinata.

