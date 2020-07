Una leggenda dell’automobilismo mondiale impreziosisce il ritorno alle corse per il Circuito Internazionale Napoli di Sarno.



Nel paddock del circuito vesuviano, spicca la presenza del pluricampione Emerson Fittipaldi che, a 74 anni, segue dai box della Kr Motorsport suo figlio Emmo Junior. Il giovanissimo pilota è entrato a far parte dell'Academy Sauber nello scorso mese di giugno e sarà in pista a Sarno in questo weekend per il primo round delle Wsk Euro Series.



Ripresa la Formula 1, tornano dunque in pista anche i piloti del karting internazionale, col circuito vesuviano a confermarsi tra i top del panorama europeo.



Sono circa 180 i partecipanti, provenienti da 32 nazioni, in questo primo evento internazionale della WSK Euro Series, suddivisi nelle categorie Kz2, Ok, OkJunior e Mini. In questa occasione è netta la predominanza di piloti italiani, viste le difficoltà che a causa del Covid ancora persistono negli spostamenti da vari paesi, in particolar modo dalla Russia e dai continenti asiatico e americano.



Oltre a Emerson Fittipaldi Jr, sull'asfalto del circuito sarnese sfrecceranno anche gli altri figli d'arte Lorenzo Patrese, Enzo Trulli e Brando Badoer.



Fitto il programma del weekend. Si parte domani con le prove cronometrate dalle ore 11.40, con le manche eliminatorie dalle ore 14:00. Nuove manche eliminatorie in programma sabato alle 10.45 e alle 14. Domenica il clou: warm-up alle 8.40, pre-finali alle 11.00, finali a partire dalle 14.

© RIPRODUZIONE RISERVATA