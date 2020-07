© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui si chiama, ha venti anni e dal 2017 è membro della Ferrari Driver Academy. Ha vinto il campionato di Formula Toyota nel 2018 e quello di Formula 3 nel 2019. Shwartzman si è aggiudicato la terza tappa stagionale del campionato arrivando sul traguardo con 15”5 di vantaggio su Mazepin e sul terzo classificato Mick Schumacher, figlio d’arte dell’icona Michael. Durante il suo giro d’onore, Robert ha festeggiato il trionfo all'Hungaroring intonando, durante il giro d'onore 'O surdato ‘nnamurato', un chiaro omaggio non solo all’Italia, ma soprattutto all'ingegner Gargiulo che lo ha guidato alla vittoria dal box. A fare la differenza le gomme più dure. Sembra avere scelto una strategia suicida, ma la scelta condivisa con il team e con l'ingegnere napoletanoalla fine farà la differenza.Gargiulo è un brillante ingegnere di Massa Lubrense che l’anno scorso ha vinto, sempre con il pilota russo, il mondiale di Formula 3 prima di fare il salto per il campionato appena iniziato nella categoria immediatamente alle spalle della prestigiosa Formula 1.E ieri Mario Gargiulo è salito sul podio per la premiazione insieme a Schwartzman. «Ieri sera tardi – commenta il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli sul proprio profilo Facebook – ho visto in differita una parte del Gran Premio di Ungheria di Formula 2. È stato emozionante vedere premiato sul podio un giovane di Massa Lubrense, Mario Gargiulo, come ingegnere di pista del prestigioso team Prema Racing».Dopo la laurea in ingegneria meccanico Gargiulo ha raccolto l’invito di Antonino Esposito, allora direttore sportivo del team Victory engineering, al seguito di una Ferrari 430. Dopo una stagione sono diventato race engineer partecipando alla 24 ore di Spa. Poi la Formula3 ed oggi la Formula2 con il suo pupillo Robert.Evidentemente il napoletano deve piacere molto ai piloti. Durante il lockdown Charles Leclerc sfidando un collega sulla pista virtuale di Silverstone. Il britannico Callum Ilot lo irrise con una battuta: «mi sto rilassando», il monegasco replica in dialetto «Rilassante? Rilassante 'o c...o».