Anche la ginnastica britannica, dopo quella statunitense, è al centro di uno scandalo di abusi mentali, violenze e bullismo ai danni delle più giovani atlete. A denunciare per prima il clima di terrore che si viveva nella ginnastica d'elite è stata Catherine Lyons, che ha raccontato come per giorni non le venisse consentito di mangiare durante i ritiri della nazionale.



Accuse oggi rincarate da un'altra ex ginnasta, Nicole Pavier, che ha ricordato come fosse pesata ogni giorno durante la sua carriera. Un controllo incessante che l'ha portata a diventare bulimica a 14 prima, costringendola al ritiro dalle gare solo tre anni più tardi. Vittima anch'essa di quella che - in un documentario trasmesso dalla Bbc - è stata definita la «cultura della paura», diffusa nel mondo della ginnastica, dove sembra fossero all'ordine del giorno abusi «emotivi e mentali» da parte di allenatori e dirigenti.