Marta Bassino sale ancora sul podio in coppa del mondo. La cuneese, seconda ieri nella discesa di Bansko che ha visto l'Italia festeggiare una storica tripletta, ha chiuso al secondo posto anche il super G sulla pista bulgara, battuta solo da Mikaela Shiffrin (al 66° successo in carriera).

La campionessa statunitense si è imposta in 1'10"88 precedendo di 29 centesimi l'azzurra e di 0"70 la svizzera Lara Gut. Per Bassino, è il primo podio in carriera in questa specialità e il sesto in questa stagione. Sfuma invece nell'impatto con il telo di una porta una probabile vittoria per Federica Brignone. La valdostana, seconda e terza nelle due discese di venerdì e sabato, aveva qualche centesimo di vantaggio nei confronti di Shiffrin quando, dopo poco più di 1' di gara, ha infilato il braccio in una porta in una curva verso destra, scivolando lungo il tracciato e chiudendo anticipatamente la sua gara. Settima Elena Curtoni, che ieri aveva festeggiato il primo trionfo in carriera.

In classifica generale Shiffrin guadagna terreno e sale a quota 1225 contro gli 855 di Brignone. Nella graduatoria di specialità Shiffrin va in testa con 186 punti, seguita dalla svizzera Corinne Suter con 150. Prossimo appuntamento a Sochi con discesa e supergigante sabato 1 e domenica 2 febbraio.