Lo scudetto non è solo un sogno. Parte la serie A1 di tennis con tra le magnifiche 16 d’Italia anche il New Torre del Greco che si è messa dietro, in Campania, Vomero e Napoli, che sono impegnate invece in A2. La formazione vesuviana, al secondo anno in A1, si presenta ai nastri di partenza come una delle quattro compagini più forti. Lo dicono le classifiche dei suoi giocatori, tanto che la Federazione ha scelto quello torrese come uno dei quattro sodalizi teste di serie dei gironi eliminatori. Gironi a quattro, con solo partite di andata, che il New Tennis aprirà domani, domenica in casa sui campi ristrutturati in terra rossa dello Sporting Poseidon affrontando il Bari. Unica trasferta il 12 luglio a Forte dei Marmi, prima di chiudere sempre in via Benedetto Cozzolino il 19 col Palermo. Alle semifinali scudetto avrà accesso la prima di ogni girone, per una doppia sfida prevista il 26 luglio e il 2 agosto, prima della finale che potrebbe giocarsi in campo neutro il 9 agosto.



Sognare di strappare lo scudetto vinto nel 2019 da Selva Alta Vigevano è un compito arduo ma non impossibile. Il New Tennis del resto potrà contare sulle prestazioni di Roberto Bautista Agut, talento spagnolo di 32 anni tra i primi 15 al mondo (è arrivato fino al nono posto del ranking Atp), oltre al forte doppista croato Franko Skugor, che dovrebbero giocare già durante l’imminente girone eliminatorio, senza dimenticare l’apporto che saprà dare alla causa Garcia Lopez. Nella formazione corallina sono rimasti poi gli italiani più forti, con la possibilità quest’anno di schierare Raul Brancaccio come elemento del vivaio dopo il nullaosta ricevuto dalla federazione. Fatto questo che ha permesso ai dirigenti del New Tennis di potersi assicurare tra le altre anche le prestazioni di Gianluca Quinzi, che forma ora con Brancaccio e Gian Marco Moroni (altro asso del New Tennis) un trio di atleti tra i più promettenti di tutta Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA