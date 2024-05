Atletica, Corsa del Mito alla 12esima edizione: oltre 750 atleti al via

Anche quest'anno tra Palinuro e Marina di Camerota ritorna la Corsa del Mito giunta alla 12esima edizione. Al via di questa rassegna che si svolge sotto l'egida della FIDAL si presentano in 750 atleti che dovranno percorrere i 15 chilometri che sono la distanza tra il Porto di Palinuro, dove è prevista la partenza e il Porto di Marina di Camerota dove c'è lo striscione dell'arrivo. Un evento podisctico di grande rilevanza che per questa edizione avrà due padrini d'eccezione gli ex calciatori Maurizio Ganz e Evaristo Beccalossi, quest'ultimo presenterà anche il suo libro una vita da numero 10, nel corso del convegno "I campioni si raccontano ". La gara podistica è in programma domani con partenza alle ore 17.30, è prevsita anche una competizione per giovani atleti con la Mini Mito che prenderà il via alle ore 16.