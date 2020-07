Seconda giornata della serie A1 e della serie A2 di tennis, organizzate quest’anno in formato smart dalla Federtennis, per lo stop forzato da pandemia di quattro mesi. Si gioca in estate, come non accadeva da decenni e lo scudetto sarà assegnato a inizio agosto. C’è anche un club campano che lotta per il titolo ed è il News Torre del Greco, alla seconda stagione in massima serie dopo un lungo inseguimento dalle categorie minori. Nel girone 4 domani i corallini affrontano in trasferta il quotato TC Forte dei Marmi, a punteggio pieno nel raggruppamento, proprio come i campani. In pratica si tratta di uno spareggio per chi conquista il primo posto in classifica e si avvicina così ai playoff scudetto (a quattro club, con i 4 vincitori dei 4 gironi). Nella prima giornata la formazione vesuviana aveva convinto in casa, al Poseidon, con un bella affermazione 4-2 contro l’Angiulli Bari, con in campo per i campani, in singolare, Moroni, Brancaccio, Garcia Lopez e Cozzolino.

In serie A2, girone 3, anche il Tennis Vomero cerca l’allungo decisivo verso i playoff promozione. Il club collinare ha battuto 5-1 all’esordio in casa il Treviglio con Di Nicola, l’olandese Haase, Caparco e Cacace in campo in singolare. Domani la squadra del presidente Grasso e del sd Carelli sarà di scena con il Viserba a Rimini. Nel girone 3 c’è il TC Napoli che all’esordio ha mancato di un soffio la vittoria in casa con il Lecce (3-3), schierando come miglior formazione in singolare Fioravante, lo spagnolo Munoz de La Pena, Ferrari e Manola. Domani i giallorossi saranno di scena in trasferta con il Perugia a punteggio pieno e quindi in un match già decisivo per sperare nei playoff promozione. Sia per la serie A1 sia per l’A2 la terza e ultima giornata eliminatoria si disputerà domenica 19 luglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA