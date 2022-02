Il padel torna protagonista a Roma con la settima edizione della Coppa dei Club MSP Italia, campionato nazionale agonistico e amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, e al via da sabato 5 febbraio. Ad affrontarsi saranno circa 300 squadre di tutta Italia, per un totale di oltre 5.000 tra atleti e atlete. Quella del 2022 sarà un'edizione all'insegna dell’integrazione e dell’inclusione: ai nastri di partenza la ASD Sportinsieme presenterà infatti coppie composte sia da atleti normodati che da atleti diversamente abili. Tra questi ci saranno Roberto Punzo, atleta paralimpico specialità nel badminton e nel tiro con l’arco, e Debora Perazzoli, giocatrice non udente. Non è un segreto che questo sport appassioni tanti ex calciatori che infatti non mancheranno di partecipare anche a questa competizione: da Christian Panucci a Fabio Liverani, fino a David Pizarro. Nel Just Padel, infine, giocherà anche Sarah Felberbaum, attrice e moglie di Daniele De Rossi.



Claudio Briganti, presidente del settore padel di MSP Italia ha così presentato il torneo: «Ogni anno cerchiamo di rendere la Coppa dei Club sempre più competitiva e aperto a tutti. La presenza di atleti diversamente abili e normodotati ci rende orgogliosi e ci fa capire come lo sport e, in particolare il padel, non conosca barriere. In un periodo ovviamente complicato per via della pandemia, abbiamo lavorato duramente per organizzare un’altra edizione della Coppa dei Club competitiva e appassionante e il fatto che nuovi circoli e nuove squadre abbiano deciso di iscriversi è la testimonianza del valore del nostro lavoro e il segnale che il padel non sia una moda ma uno sport sempre più popolare».

Il torneo

Sono 124 le squadre al via - suddivise in 31 gironi - che si affronteranno fino a formare i tabelloni della fase finale provinciale. Da queste usciranno i team che andranno alla fase nazionale, dove incontreranno le vincitrici dall'Umbria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Abruzzo, Marche, Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte. A difendere il titolo nazionale conquistato lo scorso anno è il Latina Padel Club.

Alcune partite della Coppa dei Club saranno trasmesse in diretta Facebook e raggiungibili sul gruppo Padel Amatoriale.