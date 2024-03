Napoli, nuovo polo sportivo a Ponticelli: padel, club house, piscina e fotovoltaico

Passo decisivo per recuperare un impianto sportivo di Ponticelli da tempo abbandonato. Il Comune di Napoli ha avviato la gara per affidare il bene pubblico di viale Walt Disney per il quale alcuni privati hanno presentato un progetto di riqualificazione e gestione così da trasformarlo in polo sportivo e punto attrattivo per l'intero quartiere di Napoli Est. Oltre a spazi per praticare calcio, pallavolo, pallacanestro e padel, infatti, il futuro centro offrirà anche servizi a favore di studenti, giovani residenti e atleti.

Il punto di partenza è il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi a gennaio 2024. É la proposta del gruppo formato dall'associazione sportiva dilettantistica Cercola Calcio fox in sinergia con la società LG Invest e la Borroso Società Cooperativa: essa prevede l'affidamento in concessione e la gestione dell'impianto per trent'anni oltre alla progettazione esecutiva e ai relativi lavori, alla successiva manutenzione della cittadella sportiva posta alle spalle del rione Incis, incastrata tra tre scuole e il centro di salute mentale dell'ASL. I promotori, che godono del diritto di prelazione, hanno previsto un investimento di oltre tre milioni di euro di cui 2,6 milioni per il restyling cui si aggiungono spese tecniche per 285mila euro, 50mila euro arredi e attrezzature e altre spese.

Il campo di calcio a undici sarà riqualificato ed esteso raggiungendo un'area da gioco di 100 per 60 metri. Un campetto più piccolo sarà rimesso a nuovo per destinarlo a pallavolo e basket. L'altro sarà sostituito da un campo di calcio a nove da 60 per 40 metri. Inoltre, saranno realizzati tre spazi per il paddle serviti da spogliatoi, uffici e depositi. Negli oltre 20mila metri quadrati dell'impianto saranno realizzati un ambulatorio di riabilitazione per gli atleti, ospitato nella casa dell'ex custode, e un Club House con zona relax, bar, spazio esterno attrezzato: è in questo punto che verrà realizzata una piscina non balneabile.

La struttura sportiva - che avrà a disposizione un parcheggio per 70 veicoli con accessi da via Salgari - strizzerà l'occhio all'ambiente con l'impianto fotovoltaico da realizzare sui nuovi spogliatoi.

Inoltre, per evitare disagi alle scuole confinanti saranno installate barriere acustiche fonoassorbenti e fonoisolanti. Occorrono 370 giorni per portare a termine tutti i lavori di rigenerazione e riconsegnare il bene alla collettività.

I privati, che potranno recuperare la somma investita attraverso la gestione, dovranno versare un canone annuo di 12mila euro a Palazzo San Giacomo che ha avviato la gara di affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto, dell'impianto di Ponticelli abbandonato e degradato da diversi anni, completamente inagibile. Chi prenderà in cura l'impianto dovrà aprirlo agli allievi delle scuole di Napoli Est e favorire il coinvolgimento di giovani che provengono da famiglie in difficoltà. Una vera e propria sfida tra rigenerazione urbana e sociale attraverso lo sport.