Pasquale Manna ucciso in auto a Volla durante una imboscata: arrestati i tre presunti killer

Risolto uno dei delitti più inquietanti a Ponticelli e zone limitrofe: finiscono in carcere i tre presunti killer di Pasquale Manna, ucciso un anno fa nella periferia est di Napoli. Da stamattina, i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno dando esecuzione a due misure cautelari emesse dal gip del Tribunale partenopeo su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, relative all'omicidio aggravato dal metodo mafioso.

I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata, poi, hanno arrestato 3 persone accusa dell'omicidio di Pasquale Manna, 58 anni, originario di Casalnuovo. Manna è stato ucciso un anno fa nella periferia est di Napoli.

Il 58enne sarebbe stato colpito mentre era in auto nei pressi di un distributore di carburanti nel territorio di Volla, in via Ravioncello. Nonostante fosse ferito, tentò la fuga ma arrivato a Ponticelli morì per le ferite riportate. Manna cadde in un'imboscata nell'ambito della faida di camorra tra vecchi e nuovi clan di Ponticelli: era ritenuto al gruppo Rea-Veneruso.