Napoli Est, si apre ai tifosi lo stadio Ascarelli di Ponticelli: lavori per l'antincendio

Si opera per aprire ai tifosi lo stadio 'Giorgio Ascarelli' di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. L'impianto di via Argine è da tempo un valido punto di riferimento per tanti giovanissimi del quartiere e terreno di gioco per numerosi eventi di calcio. Da tempo, però, si attendono misure per consentire di utilizzare pienamente il bene comunale.

La struttura ha a disposizione due tribune per complessivi mille posti a sedere: di questi ottocento per spettatori locali e duecento per quelli della squadra ospite.

Il pubblico potrà essere accolto quando saranno rispettate le richieste che la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha avanzato dopo il recente sopralluogo.

In particolare, è stato chiesto al Comune di presentare la "scia" antincendio al comando dei vigili del fuoco. Prontamente si è attivata la giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi che, con delibera proposta dall'assessore allo sport Emanuela Ferrante e dall'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta, ha autorizzato il prelievo dal fondo di riserva della cifra - 700 euro - utile al pagamento degli oneri previsti per tale documentazione.





L'Ascarelli di Ponticelli è stato riqualificato nel 2019 attraverso i fondi dell'Universiade. In occasione della kermesse sportiva internazionale, infatti, è stato recuperato il campo da gioco con un nuovo manto in erba artificiale ed è stato installato un efficiente impianto di illuminazione. Poi la manutenzione ordinaria nel corso del 2022. L'impianto di via Argine, che si estende per quasi 16mila metri quadrati, beneficia anche di altre risorse pubbliche. A fine novembre, infatti, la giunta di Palazzo San Giacomo ha dato il via libera al progetto di manutenzione straordinaria per 150mila euro che interessa diversi locali dell'impianto da rimettere a nuovo. Si guarda anche alla sicurezza di giocatori e tifosi con interventi sull'illuminazione. Inoltre, si opera su recinzioni, infissi e altri manufatti negli spazi all'aperto così da rendere il bene sempre più accogliente e sicuro.