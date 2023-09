Domenica 10 settembre, al cimitero ebraico di Napoli, sarà ricordato il primo grande presidente della storia azzurro. Si chiamava Giorgio Ascarelli e in poco tempo - scomparve a 36 anni per peritonite - fece moltissime cose. Anzitutto, fu un tenace antifascista e un imprenditore illuminato. E fu un grande presidente, fondatore dell'Ac Napoli il primo agosto del '26 e artefice del primo stadio di proprietà di una società calcistica.

È bello rinnovare questo appuntamento con la memoria, soprattutto nel periodo in cui Napoli continua vivere con legittimo orgoglio la gioia di aver vinto il terzo scudetto. Anche Ascarelli avrebbe voluto portare gli azzurri ai massimi livelli calcistici e infatti prese tecnici e giocatori di qualità, tra cui Garbutt e Sallustro. Ma la vita fu ingrata con lui. Ne resta il ricordo, quello che l'ex presidente Ferlaino ha spesso rinnovato. E infatti l'ingegnere dei due scudetti e della coppa Uefa, anche se è universalmente ricordato per il colpo Maradona, sarà presente nel cimitero ebraico per questa commemorazione, a pochi mesi dal 130° anniversario della nascita di Ascarelli.