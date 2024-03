Napoli, via ai lavori di sistemazione per la nuova pista ciclabile a Fuorigrotta

Sono iniziati i lavori di sistemazione della pista ciclabile in viale Kennedy e in via Nuova Agnano, a Napoli. L'intervento è frutto di un atto di mecenatismo della Klm - Royal Dutch Airlines.

Nell'ottobre dello scorso anno il Comune di Napoli, insieme a quelli di Roma e Genova, aveva aderito al progetto «Adotta una ciclabile» promosso dalla compagnia aerea olandese e l'accordo era stato formalizzato con una delibera di Giunta approvata il 27 dicembre.

Klm si occuperà della sistemazione del fondo e della segnaletica orizzontale e verticale, nonché della successiva cura del tratto che da via Nuova Agnano, di fronte alla Porta del parco, arriva a piazzale Tecchio, correndo tangente all'Università Federico II, alle stazioni della Cumana di Agnano, Edenlandia e Mostra, e lambendo la Mostra d'Oltremare.

Per consentire la realizzazione dei lavori, con un'ordinanza del Servizio Strade Viabilità e Traffico è stata disposta la sospensione della mobilità ciclistica nei tratti di pista volta in volta interessati. La conclusione dell'intervento è prevista per il 29 marzo.