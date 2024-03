Voragine a Napoli, crolla anche via Pietro Castellino

Una nuova voragine si è aperta nel pomeriggio a Napoli, dopo quella recente in via Morghen. Il cedimento del manto stradale si è verificato stavolta al quartiere Arenella, in via Pietro Castellino. Si tratta, tra l'altro, di una delle strade che collegano il Vomero con la zona ospedaliera della città.

Sul posto sono segnalati i vigili del fuoco, polizia e tecnici del comune, che hanno provveduto al transennamento dell'area interessata. La viabilità della zona ospedaliera al momento ostruita. Si tratta dell'ennesimo episodio di voragini che si sono susseguite negli ultimi 40 giorni.