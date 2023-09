Giornata Europea della cultura ebraica a Napoli: visite alla Sinagoga, conferenze e una mostra

Torna l’appuntamento, domenica 10 settembre, con la Giornata Europea della Cultura Ebraica. La manifestazione, giunta alla ventiquattresima edizione, si svolgerà quest’anno in Italia in ben 101 località distribuite in sedici regioni, da nord a sud alle isole e apre alla cittadinanza le porte di Sinagoghe, musei e altri siti ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo.

L’iniziativa, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con un tema inedito, “La bellezza”, a fare da “fil rouge” tra le centinaia di eventi che saranno organizzati in tutto il Paese.

Un’occasione per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia, e per riflettere sulle peculiari declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

A Napoli la giornata si aprirà nella Sinagoga di via Cappella Vecchia 31, dove gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta della cultura e delle tradizioni ebraiche con le visite guidate alla Sinagoga (alle 10 alle 10.45 e alle 12.15 ingresso libero su prenotazione a napoliebraica@gmail.com), recentemente risistemata con fondi della Regione Campania.

Alle 11.30 il Rabbino Capo della Comunità ebraica di Napoli Rav Cesare Moscati, parlerà de “La bellezza nel cantico dei cantici”, mentre alle 17 il dott.

Giuseppe Cuscito terrà una conferenza dal titolo “Bella come la luna, splendente come il sole – la bellezza del cosmo nella cultura ebraica antica”.

Quest’anno, grazie all’impegno dell’associazione Memoriae – Museo della Shoah sarà possibile visitare il Vecchio cimitero ebraico (via del Cimitero israelita angolo via Aquileia), e la mostra “Ascarelli: un nome e una storia lunga centocinquat’anni” con due visite guidate (alle 9.45 e alle 11.15 solo su prenotazione al numero 3387799836).