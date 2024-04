Abbate e Graziotti trionfano al Fip Rise del Palapadel di Nola

Grande successo di pubblico per le finali del Fip Rise che si è tenuto al Palapadel di Nola. Ben quattrocento spettatori, appassionati ed estasiati dalle giocate di Flavio Abbate e Giulio Graziotti che sono i vincitori del torneo di padel da 12.500 euro di montepremi. La coppa italiana ha vinto in rimonta in tre set sul duo Italoargentino formato da Denis Perino e Dylan Cuello che avevano vinto in scioltezza il primo set (6-3). Ma Abbate a destra è riuscito ad alzare un muro difensivo e costruire punti per il suo compagno Graziotti che dava spettacolo con i suoi X3 e X4 vincendo gli altri due set.

Peccato per le italiane Erika Zanchetta e Martina Parmigiani nella finale femminile battute sempre in tre dalla coppia spagnola Noemi Aguilar e Letizia Manquillo che hanno vinto solo al tie break il secondo ed il terzo set (7-6) con le italiane che hanno sprecato ben sei match point per portare a casa il successo.