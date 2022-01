I ragazzi del Tam Tam Basket in un documentario di Al Jazeera

Venerdì 28 gennaio, alle ore 9.30, a Castel Volturno (Caserta), presso il cine-teatro Sant’Aniello, sarà proiettato in anteprima mondiale “Tam Tam Basket: the dream team”, realizzato dal regista egiziano Mohamed Kenawi.

Il documentario racconta la vicenda di un gruppo di ragazzi di origine africana, che, guidati da Massimo Antonelli (campione d’Italia nel 1976 con la Virtus Bologna di Dan Peterson, poi punto di forza del Napoli Basket), hanno realizzato appunto a Castel Volturno una straordinaria esperienza sportiva e sociale e sono diventati una squadra di basket vincente.

Il documentario è stato prodotto da Al Jazeera Documentary Channel e nel corso del 2022 Al Jazeera Network ne proporrà la visione, in diverse lingue, sui suoi canali tv e sul web. Più di 100 milioni di persone - in Africa, in Europa, in Medio Oriente e negli altri continenti - conosceranno la storia della Tam Tam Basket di Castel Volturno.

Saranno invitati ad assistere all’anteprima del 28 gennaio, nel rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di contrasto all’emergenza Covid-19, gli studenti delle scuole locali. Dopo la proiezione, alle ore 11.30, il regista Mohamed Kenawi e i rappresentanti di Al Jazeera, insieme a coach Antonelli e agli atleti del Tam Tam Basket, saliranno sul palco del Sant’Aniello per raccontare le loro storie.

In primavera, poi, uscirà un altro documentario realizzato da Kenawi sul rapporto tra Napoli e Maradona: in questo viaggio il regista egiziano, che da molti anni vive in Italia, ha avuto una guida d'eccezione come il fotoreporter del Mattino Sergio Siano.