A causa della pandemia di Covid-19 i campionati a squadre nazionali di tennis tavolo ripartono soltanto questa settimana e Napoli potrà vantare una squadra nella massima serie.

Il Sant’Espedito Napoli, associazione sportiva dilettantistica presieduta dal presidente Paolo Persico, è pronto infatti a scendere in campo giovedì 21 gennaio contro la compagine sarda del Marcozzi Cagliari, tra le favorite della categoria.

La squadra di Serie A1 del Sant’Espedito, guidata da Lino Pirone, sarà composta da: Marco Cappuccio, Benas Skirmantas, Francesco Palmieri e Anastasios Riniotis, quest’ultimo, atleta greco di livello internazionale, arrivato appunto per sostenere e rafforzare la squadra all’esordio assoluto in serie A. Insieme a lui, per il secondo anno insieme, Marco Antonio Cappuccio, nel giro della nazionale Italiana, Francesco Palmieri e il giovane lituano Benas Skirmantas, fino a due anni fa titolare inamovibile della nazionale giovanile del suo paese.

Oltre alla A1, scenderà in campo il 17 gennaio anche la squadra di serie B1, composta dai giovani atleti Massimiliano Persico, Aniello Scognamiglio, Giuseppe Calarco, che hanno già brillato lo scorso anno in B2 e sono pronti ad affrontare la categoria superiore.

