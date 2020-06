© RIPRODUZIONE RISERVATA

La «svolta di». Nella solennità dei santila città patronata da sanospitava la penultima tappa del percorso della torcia prima di arrivare a. Esattamente 365 giorni dopo: era il 29 giugno 2019. In dirittura d’arrivo verso la cerimonia d’apertura della«E’ passato un anno dalla fantastica avventura die delle. E’ uno dei ricordi più belli che porterò con me, un momento magico che ho vissuto in qualità di direttore sport e coordinatore di tutte le discipline sportive delle Federazioni, rivestendo, in particolare, il ruolo di tedoforo», ammette. Il, partendo da, dove tutto ha avuto inizio. Qualsiasi cosa faccia, non passa di certo inosservato. Sempre animato dalla tenace volontà di vittoria, che non gli fa contemplare alternative. Aggiunge un approccio competitivo, sa sfruttare ogni sua qualità.«Un doppio onore che l’e lami hanno concesso». Il primo a dar vita al viaggio della fiaccola in. «Partenza indimenticabile», sottolinea il bicampione olimpico di canottaggio, oro alle Olimpiadi didel 1988 nella specialità del quattro di coppia, successo bissato ad1996, nel doppio con. E poi 16 volte campione d'Italia in sette diverse specialità del remo.«Passa la fiamma, unisci il mondo». Nel 2004in festa per la torcia olimpica: c’era qualcosa di napoletano nella fiaccola di Atene. Già allora il gigante Tizzano transitò ae nella. «E’ stato bellissimo scortare nuovamente la torcia nel 2019 a Roma: stesso percorso», ammette il plurititolato campione. E poi il passaggio sul lungomare di Salerno, insieme ad, i fratelli specialisti nel tiro con l’arco, e tanti altri, alla presenza del sindaco, del presidente della Provincia,, del Prefetto, del commissario straordinario, dell'assessore allo sport,, il presidente del, il numero uno della, direttore area istituzionaleAll’opening ceremony (3 luglio 2019). «E’ trascorso un anno dalla cerimonia di apertura, ho una valanga di ricordi di grande soddisfazione per una città e una regione intera, che hanno dato un messaggio fortissimo alla gioventù, agli studenti, allo sport in generale. Gli eventi si possono fare e realizzare bene e si può lasciare anche un’eredità ai giovani che verranno e faranno sport in futuro», dichiara con forza l’Head of Sport dell'Universiade Napoli 2019 e non solo.«Sono stato onorato di partecipare attivamente alle Universiadi e sarà un ricordo meraviglioso che porterò sempre con me ma anche un grande bagaglio di esperienza da riversare nelle prossime manifestazioni nazionali ed internazionali». Da Napoli, passando per(direttore del centro di preparazione olimpica), in direzione, altro step di rilievo, sevorrà.«L’Universiade all’ombra delè stata una sorta di Accademia, sono doppiamente felice», conclude Davide Tizzano. Un fuoco destinato a non spegnersi mai.