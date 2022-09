Al Palabarbuto il derby dei miti del passato: ci sarà Jim Williams e si parla di Lynn Greer

L'Old Star Game stavolta fa tappa a Palabarbuto. Il 25 settembre a Fuorigrotta alle 18,30 si giocherà infatti il Derby dei miti del passato tra Napoli e Scafati, un match sponsorizzato Givova con incasso in beneficenza a Charity Partner e biglietti a 1 euro per gli under 18 e 10 euro per gli altri ogni ordine di posto. Un match amichevole che anticipa il vero derby che quest'anno si giocherà in serie A. Alla presentazione tenuta nella sede di Givova erano presenti Mimmo Morena, che ha annunciato il suo ritiro dal basket (giocava ancora nella serie minori) con questa partita al Palabarbuto, e poi Giovanni Dalla Libera, Pino Corvo, e un big del basket che fece futore negli anni '70 come Manfredo Fucile. La manifestazione creata nel 2016 da Ale Nava, transitata da Reggio Calabria, Bologna, Desio, Trieste e Treviso nel suo percorso di 5 edizioni, ha raccolto oltre 51mila euro devoluti alle iniziative dei Charity Partner indicati dall’Ambassador Santo Versace. Ci sarò anche una sezione Woman con spazio alle grandi giocatrici campane del passato.Oltre ai nomi già citati sarà presente un vero mito del basket come Jim Williams, direttamente dagli Stati Unit, l'uomo che trascinò la Fides alla vittoria della Coppa della Coppe nel 1970. E poi Piero Bucchi, coach della Carpisa che vinse la Coppa Italia e con lui Cittadini. E ancora Bonamico, Sbaragli, Cordella, Ragazzi, Sbarra, Gelsomini, Antonelli e tanti altri. Per Scafati,oltre Corvo, ci sono Chiacig, Rossi, Grappasonni, Lauwers, Amoroso, Masper. Ma grazie a Manfredo Fucile, che ha mantenuto i contatti con Williams, ci saranno anche Scodavolpe, Trevisan, Di Tella, Cioffi e altri degli anni '70-'80. Per il nome a sorpresa, che sarà annnunciato nei prossimi giorni, si parla di Lynn Greer, il grande play che lanciò la Carpisa in orbita nel 2006 e che così tornerebbe a Napoli dopo tanti anni.