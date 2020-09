Si sono tenute oggi al Palavesuvio di Ponticelli le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Fip Campania con l’elezione del nuovo presidente e dei delegati regionali. Con 115 voti il nuovo presidente è Antonio Caliendo (nella foto), che rappresenta la continuità con Manfredo Fucile, che dopo 4 mandati non si è potuto ricandidare. Sconfitto il gruppo (87 voti) che aveva come candidato Vincenzo Vastarella, ex responsabile ufficio gare del comitato. I consiglieri sono

Angelo Buglione,Alfonso Campitiello, Mena Fusco, Dalila Iavazzi, Simona Sica e Fabio Testa. Una squadra giovane,forse tra le più giovani d'Italia. Come delegati Nazionali Andrea D'Alterio, Walter Fusco e Nicola Pellegrino.