Gevi Napoli, match delicato a Brescia: se vince si stacca già dalle zone basse

Dopo la vittoria pesantissima come Treviso che ha tolto la scimmia dalla spalla della Gevi, arriva un impegno in trasferta che potrebbe regalare un bis immediato. I napoletani infatti affrontano domani alle 17,30 per la quarta giornata del campionato di A, la Germani Brescia che è ultima in classifica e unica ancora a zero punti. Il match si giocherà al PalaLeonessa di Brescia. Match ovviamente tosto perchè i bresciani vogliono a tutti i costi muovere la classifica ma gli azzurri hanno dalla loro morale alto e forma che migliora di giorno in giorno. Gran peso avrà la prova di Jason Rich, visto molto bene contro Treviso e atteso ad un ulteriore salto di qualità: è lui l'uomo che può rompere gli equilibri. Nel corso della stagione le due formazioni si sono già affrontate in Supercoppa. Nella gara d’andata, disputata a Brescia, la Gevi (nella foto Velicka) si è imposta per 87-77. Al ritorno al PalaBarbuto successo esterno della Germani per 81-74 ma in un match senza alcun valore per la classifica. La squadra partenopea è partita questa mattina per Brescia dove oggi sosterrà la seduta di rifinitura.

Coach Pino Sacripanti: «Si affrontano due squadre che si conoscono bene e che stanno procedendo nel loro percorso. Brescia ha giocato tre buone partite, perdendo sempre nel finale senza capitalizzare. Siamo consapevoli che in casa, si giocheranno molto. Noi dobbiamo continuare nella nostra crescita tecnico-tattica e, alla seconda gara in trasferta, migliorare anche dal punto di vista caratteriale. Sarà una partita molto importante. La cosa fondamentale sarà evitare momenti di pausa nel corso della gara». Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in tempo reale sulle Pagine Social del Napoli Basket.