Kobe Bryant morto, da Francesco Totti a Federica Pellegrini: lo sport piange la leggenda Nba

Ultimo aggiornamento: 21:43

«Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P.». Cosìha voluto ricordare, morto tragicamente in un incidente con il suo elicottero privato. Secondo quanto riporta Tmz Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Nessuno è sopravvissuto. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime.«Io... non ci voglio credere..... ditemi che non è vero!! Che non può finire tutto così!!». È il tweet con cui la campionessa di nuoto. «Non può essere vero», «mio eroe». Così il cestista italiano Marcosu Twitter. «Non ci credo, non ci posso credere». La notizia della morte di Kobe Bryant si diffonde e il mondo Nba piange la sua stella. Uno dopo l'altro, i giocatori di tutte le squadre manifestano il proprio dolore e la propria incredulità per la tragedia avvenuta in California. Bryant, 41 anni, ha perso la vita nello schianto dell'elicottero su cui viaggiava, a quanto pare con altre 4 persone. Dall'azzurro Marco Belinelli a Dwyane, da Joel Embiid a José Barea. Tutti i giocatori, a prescindere da maglia e nazionalità, sono uniti nel dolore.«Sono sconvolto, Kobe per me era un mito». Danilo, campione di basket italiano da anni tra i giganti della Nba (in questa stagione gioca con gli Okhlahoma Thunders), contattato dall'ANSA riesce appena a comunicare il suo dolore per la morte di una leggenda dello sport mondiale come Bryant. «Sono esterrefatto - conclude -, non me la sento di dire altro».