LeBron sposa a vita i Lakers: contratto da 85 milioni fino al 2023

LeBron James sposa a vita il progetto Lakers. Il Fenomeno di Akron ha infatti prolungato per altri due anni il

contratto che lo lega alla Los Angeles gialloviola per una operazione complessiva da 85 milioni di dollari. L'annuncio arriva dell'agente di King Lebron, Rich Paul. Il contratto del campione Nba coi detentori

dell'anello, dunque, si estenderà fino al termine della stagione 2022/23, quando James avrà 39 anni. LeBron aveva firmato nell'estate del 2018 un accordo di quattro anni con l'opzione per una eventuale uscita al termine della stagione 2020-21.

Ultimo aggiornamento: 14:09

