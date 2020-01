Serata di ricca di sorprese in Nba. Nelle dieci partite in calendario spiccano due clamorosi tonfi casalinghi. Il primo è quello dei Los Angeles Lakers, formazione capolista nella Western Conference, piegata di misura, 119-118, dagli Orlando Magic. Neanche la doppia doppia di Lebron James, con 19 punti e 19 rimbalzi, è servita a evitare il ko dei californiani. In campo avverso ottima partita di Markelle Fultz, che mette a segno una tripla doppia (21 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist) e guida i suoi al successo. Con questa vittoria Orlando sale al settimo posto in classifica a est. L'altro tonfo rumoroso è quello dei Boston Celtics, che perdono sul terreno amico contro i Detroit Pistons per 116-103 e soprattutto vengono scavalcati in classifica dai Miami Heat, che stanotte invece sono usciti vincitori dalla sfida con i San Antonio Spurs di Marco Belinelli per 106-100. Anche l'altro azzurro in campo, Danilo Gallinari, è uscito sconfitto: i suoi Oklahoma City Thunder infatti hanno perso per 130-121 contro i Toronto Raptors, campioni in carica e sempre più su in classifica. Gallinari comunque può essere soddisfatto della sua gara, chiusa con 23 punti all'attivo. Serata negativa pure per i Rockets, battuti in casa a sorpresa da Portland per 117-107, nonostante la tripla doppia di Russell Westbrook (31 punti, 11 rimbalzi e 12 assist), in ombra James Harden, per lui solo 13 punti. Nelle altre partite, vittoria esterna di Dallas sui Kings per 127-123, con l'ennesima tripla doppia di Luka Doncic (25 punti, 15 rimbalzi e 17 assist); i Nuggets hanno piegato gli Hornets per 100-86 e Chicago ha vinto sul campo dei Wizards per 115-106. Ultimo aggiornamento: 11:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA