NBA, Denver batte i Lakers e Davis si infortuna. Doncic e Giannis super ma Dallas e i Bucks vanno ko

I Los Angeles Lakers cadono dopo sette vittorie consecutive. La corsa di LeBron James e compagni si ferma contro i Denver Nuggets (122-105 il finale) ma a preoccupare di più sono le condizioni di Anthony Davis: il lungo si è infortunato dopo un contatto con Nikola Jokic ed è uscito dal campo zoppicante, mentre si teneva il tendine d'Achille destro.

Vittoria in trasferta dei Portland Trail Blazers (121-118) sui Mavericks nonostante i 44 di Luka Doncic, meno sofferta quella di Oklahoma su Milwaukee per 114-109 con Giannis che però va in tripla doppia. Il veterano Mason Plumlee trascina al successo Detroit su New Orleans (123-112), chiudendo con 17 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

Kobe Bryant, fu un errore del pilota a causare l'incidente in elicottero: svelata la perizia

Sconfitta interna di Toronto contro Minnesota (116-112), con i Raptors che hanno sprecato l'occasione di riacciuffare la partita, e di Charlotte contro gli Spurs (122-110). Netto il successo di Phoenix su Orlando (109-90): si tratta della sesta vittoria consecutiva per i Suns, con Devin Booker che chiude a 27 punti. I Clippers, infine, portano a casa l'unico successo di Los Angeles, battendo Cleveland 128-111, mentre Sacramento si è dovuto arrendere a Memphis per 124-110 e Boston a Washington per 104-91.

I risultati delle partite della notte NBA:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans 123-112

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves 112-116

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic 109-90

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers 128-111

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies 110-124.

Ultimo aggiornamento: 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA