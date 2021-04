Benevento-Sassuolo live dalle 20.45 Inzaghi può ipotecare la salvezza

Non è il caso di caricarla in maniera eccessiva, ma è innegabile che la sfida di stasera per il Benevento metta in palio una sostanziosa fetta di salvezza. I risultati delle ultime tre (e non solo) sono stati tutti favorevoli. La tavola è apparecchiata: battere il Sassuolo significherebbe volare a +11 sul Cagliari terzultimo a 8 turni dal gong, mantenere 6 lunghezze di vantaggio sul Torino, scavalcare in un sol colpo Genoa, Spezia e Fiorentina, appaiare l'Udinese, mettersi ad un solo punto dal Bologna e a 2 dalla Samp. Vorrebbe dire mettersi al sicuro da sgradite sorprese e allargare la lotta per non retrocedere, sempre che il Cagliari e il Parma si rendessero protagoniste di una clamorosa risalita, ad almeno altre 4/5 squadre che si contenderebbero gli ultimi due posti, al netto del Crotone che sembra ormai già condannato. Per il Benevento, che non vince in casa da tre mesi mezzo, i tre punti sarebbero un toccasana.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Sau, Gaich. ALL.: F. Inzaghi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. ALL.: De Zerbi.