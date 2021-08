Coppa Italia: Benevento Spal 2-1, ai sedicesimi trova la Fiorentina

Il Benevento batte la Spal per 2 a 1 e passa il turno di Coppa Italia andando ai sedicesimi dove troverà la Fiorentina che ha sconfitto il Cosenza. Ai giallorossi di Caserta servono però i supplementari per avere ragione della Spal. Dopo essere passato in vantaggio con Improta nel primo tempo , il Benevento si fa raggiungere a partita ormai finita con un autogol di Moncini. È lo stesso Moncini al 121esimo a farsi perdonare segnando il rigore che consente alla squadra di passare il turno.