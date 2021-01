Il Crotone è già con l'acqua alla gola e deve assolutamente vincere per conservare residue speranze di salvezza. Per il Benevento di Inzaghi un'occasione per conquistare punti utili a distanziare ulteriormente la zona retrocessione.

Pronti via e il Crotone passa: colpa di Glik, che al 4’ devia il pallone di testa alle spalle di Montipò nel tentativo di anticipare Simy sul cross di Pereira.

CROTONE (3-5-2)

1 Cordaz; 26 Djidji, 5 Golemic, 6 Magallan; 32 Pedro Pereira, 30 Messias, 21 Zanellato, 77 Vulic, 33 Rispoli; 25 Simy, 97 Rivière.

A disposizione: 16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 11 Dragus, 13 Luperto, 14 Crociata, 20 Rojas, 23 Mazzotta, 28 Siligardi, 44 Petriccione, 95 Eduardo Enrique. All. Stroppa.

BENEVENTO (4-3-2-1)

1 Montipò; 16 Improta, 15 Glik, 13 Tuia, 93 Barba; 14 Dabo, 56 Hetemaj, 29 Ionita; 19 Insigne, 25 Sau; 9 Lapadula.

A disposizione: 12 Manfredini, 80 Gori, 6 Basit, 8 Tello, 11 Maggio, 17 Caprari, 18 Foulon, 20 Di Serio, 44 Iago Falque, 58 Pastina. All. Inzaghi.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

