Anthony Taylor è il quinto miglior arbitro al mondo. E i tifosi della Roma si infuriano

A Roma ci sono poche cose che non bisogna fare, una di queste è dire a un tifoso giallorosso che Anthony Taylor sia un buon arbitro. La finale di Budapest ancora brucia nei cuori dei tifosi romanisti, che oggi sono rimati a bocca aperta quando hanno letto la decisione della Federazione Internazionale di Storia e Statistiche Calcistiche. L'organo, conosciuto con l'acronimo inglese Iffhs, ha eletto il fischietto inglese come il quinto miglior arbitro al mondo. Una scelta che sulla sponda giallorossa del Tevere ha fatto scalpore.

Roma, tutti gli acquisti di Tiago Pinto tra top, flop (e scommesse perse in partenza)

Roma, tifosi infuriati con l'Iffhs

In molti, infatti, hanno gridato allo scandalo ricordando i torti subiti durante la finale di Europa League contro il Siviglia.

Nei mesi scorsi, poi, il fischietto inglese ha fatto parlare di sé con diversi errori arbitrali che lo hanno "retrocesso" in Championship (la Serie B inglese), per poi vederlo tornare ad arbitrare nei big match della Premier League. Intanto, anche Mourinho è tornato a parlare di lui tirando le somme del 2023: «Questo sarebbe un anno ultra-storico per la Roma. paghiamo nella finale contro il Siviglia la serata infelice della squadra arbitrale».