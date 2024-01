Il Barcellona vince in rimonta ma Xavi perde Cancelo

All'ultimo minuto e da calcio di rigore. Il Barcellona rimonta in casa del Las Palmas e vince una partita importantissima per la sua stagione, riprendendosi il terzo posto in classifica e mantenendosi a -7 dalla coppia in testa alla classifica spagnola formata da Real Madrid e Girona. Decisivi per gli avversari Champions del Napoli sono stati il gol di Ferran Torres e il rigore in pieno recupero di Gundogan, utili a ribaltare il primo vantaggio dei padroni di casa.

«Nessuna partita sarà facile in questa stagione» ha spiegato Xavi, alla prima gara del 2024 per i blaugrana. A febbraio e marzo il doppio confronto Champions contro il Napoli di Walter Mazzarri agli ottavi: «Nella ripresa abbiamo fatto quello che dovevamo fare per recuperare e abbiamo meritato la vittoria finale». Il Barcellona però ha perso Joao Cancelo in avvio di gara per un infortunio al ginocchio: «Dobbiamo aspettare e sperare non sia grave» ha spiegato Xavi dopo la partita.