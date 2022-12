Argentina campione, a Napoli è festa: tutti al Largo Maradona

Al fischio finale parte la festa. Anche a Napoli. Gli argentini arrivati in città si godono la vittoria della Coppa del Mondo, sparpagliati tra le strade napoletane: dal Murales di Maradona fino a Piazza Dante, dal Centro storico fino al Centro Direzionale, Napoli è Albiceleste e lo è anche grazie alle magie di Messi e compagni, che riportano la Coppa in Argentina dopo 36 anni dall’ultima volta.

E in quella occasione di 36 anni fa la Coppa in Argentina fu riportata da Diego Armando Maradona, il Dios che oggi risiede anche a Napoli: in tantissimi quelli arrivati al suo Murales ai quartieri spagnoli, in lotta per un posto in prima fila al maxi schermo allestito sempre durante questo Mondiale per omaggiare sia Diego che gli argentini. Lì si sono riuniti anche dopo la vittoria: dopo la sbandierata di questa mattina a Piazza Dante, infatti, il migliaio di tifosi in festa si era diviso.

E già lì la festa era partita al primo gol di Messi: dopo il rigore tutti i Quartieri Spagnoli sembravano Argentina, al raddoppio la festa era incontenibile. La Coppa era già in tasca, poi la doppietta di Mbappé ha complicato le cose. Le facce si sono fatte scure e tutti aspettavano la beffa finale, soprattutto dopo la tripletta del numero 10 francese, ma al rigore di Montiel decisivo la gioia è scoppiata come un tappo, un tappo chiuso nel 1986 per l’ultima volta.