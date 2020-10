Ultimo aggiornamento: 19:04

La Roma ha chiuso le cessione di Justin Kluivert e Diego Perotti. Se per l’attaccante olandese è arrivata in queste ore l’ufficialità del prestito secco al Lipsia (sul comunicato non sono riportate modalità di diritto o obbligo di riscatto), per l’argentino manca solo l’annuncio della cessione al Fenerbahce. Perotti è volato ieri in Turchia per sottoporsi alle visite mediche di rito e nel primo pomeriggio è andato nel centro tecnico della squadra allenata da Bulut per firmare il contratto che lo legherà al club turco per i prossimi 2 anni (più 1 opzionale). Il calciatore viene ceduto a titolo gratuito con bonus a favore della Roma legati alle presenze.Perotti ha poi salutato e ringraziato la società giallorossa su Instagram : «Ci sono tante foto da mettere per spiegare quello che è significato per me Roma e la Roma, ma penso che questa è quella più significativa. Sono stati 4 anni e mezzo pieni di momenti belli e anche brutti. Ma la vita è il calcio sono così, fino all’ultimo ho provato a dare il meglio di me anche se non sempre è andata come volevo. Avrò come consuelo che l’ultima partita l’ho giocata con la fascia di capitano e facendo due gol. Vorrei ringraziare a la società, allo staff medico e tecnico, nutrizionista, magazzinieri i cuochi e i camerieri e sopratutto i miei compagni che sono dei grandi giocatori e bellissime persone. Un abbraccio e sempre forza magica!»