L'Atalanta arriva dal passaggio del turno in Europa League ma deve ritrovare la marcia in campionato per riavvicinare la zona Champions League. La Sampdoria non può dirsi ancora tranquilla, con le squadre in zona salvezza che potrebbero rientrare da un momento all'altro. Il pronostico è dalla parte dei padroni di casa.

Fischio d'inizio posticipato di 5 minuti come deciso dalla Figc in forma di solidarietà per la guerra in Ucraina.